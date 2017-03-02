Полиция сорвала продажу 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

40-летний продавец алкоголя стал фигурантом уголовного дела. На складе у предпринимателя хранилось огромное количество водки с поддельными акцизами.

Информация о нелегальной продаже алкоголя в мелкий опт поступила омской полиции в конце прошлого года. Торговля велась со склада на улице Лескова. Продавца взяли с поличным во время отгрузки очередной партии товара.

В ходе осмотра склада изъято более 20 000 единиц спиртосодержащей продукции различных наименований. Часть из неё имела акцизные марки сомнительной подлинности, на других бутылках их не было вовсе. Экспертиза показала, что все имевшиеся акцизы поддельные. Сам алкоголь для здоровья не опасен, однако его состав не соответствует стандарту.

Стоимость изъятой продукции оценили в 5,2 млн рублей. Сейчас полиция устанавливает, где был произведён алкоголь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Мужчине грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области