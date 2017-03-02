В Омске бухгалтер украла у работодателя 15 млн рублей

Вчера, 1 марта, Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней Марии Ольховской. Она признана виновной по статьям "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере", "Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере", "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта".

Суд установил, что в период с августа 2006 по июнь 2007 года Ольховская работала бухгалтером и кассиром в ООО "Граффити". Воспользовавшись доверительными отношениями с руководством, она похитила с банковского счёта организации более 9,5 млн рублей.

Также в период с января 2013 по ноябрь 2014 года женщина похитила более 6,2 млн руб., принадлежащих ещё одной коммерческой фирме. 5,6 млн руб. она перечислила на банковскую карту своей матери, более 600 тыс. руб. - своему знакомому, а также оплатила дорогостоящий медицинский препарат для своего сына.

Кроме того, Ольховская знала о вступившем в силу судебном решении о взыскании с неё средств в пользу ООО "Граффити" и возбуждённом исполнительном делопроизводстве, поскольку она в течение четырёх лет уклонялась от погашения кредиторской задолженности. Мер по погашению ущерба она не приняла.

Куйбышевский районный суд назначил ей наказание в виде 5 лет тюрьмы в исправительной колонии общего режима. Также ей придётся возместить в полном объёме причинённый денежный ущерб.