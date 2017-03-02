На трассе в Омской области 24-летнего мужчину сбили дважды
Происшествия  •   2 марта 2017, 11:05, последнее обновление 2 марта 2017, 11:09  •  печать

На трассе в Омской области 24-летнего мужчину сбили дважды

Автор: Вероника Делор

Накануне вечером под Омском погиб пешеход.

1 марта в 21:25 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП, произошедшем на трассе Челябинск - Новосибирск. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также бригада скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции установили, что 46-летний водитель автомобиля МАЗ при движении по автодороге в сторону Омска в районе 865 км наехал на 24-летнего парня, который переходил дорогу. После чего пассажир был сбит автомобилем ВАЗ-21099, за рулём которого был 46-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице от полученных травм. Проводится дальнейшая проверка.

Теги  •  #авария #ГИБДД #ДТП #пешеход

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