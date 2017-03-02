Омич выращивал в гараже коноплю

Накануне сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков был задержан ранее судимый 32-летний омич, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Операция по задержанию проводилась на территории гаражного кооператива в Ленинском округе. В автомобиле мужчины было изъято два пакета с наркотическим средством растительного происхождения массой 1,3 грамма.

В гаражном боксе преступника было обнаружено еще два пакета с аналогичным веществом, массой 177 граммов. В погребе омич выращивал коноплю. Полицейскими были обнаружены 22 куста и оборудование для их культивации.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", ч. 1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".