Омич выращивал в гараже коноплю
Происшествия  •   2 марта 2017, 07:35, последнее обновление 2 марта 2017, 09:35  •  печать

Омич выращивал в гараже коноплю

Автор: Василий Епанчинцев

Сотрудники полиции арестовали наркодилера.

Накануне сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков был задержан ранее судимый 32-летний омич, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Операция по задержанию проводилась на территории гаражного кооператива в Ленинском округе. В автомобиле мужчины было изъято два пакета с наркотическим средством растительного происхождения массой 1,3 грамма.

В гаражном боксе преступника было обнаружено еще два пакета с аналогичным веществом, массой 177 граммов. В погребе омич выращивал коноплю. Полицейскими были обнаружены 22 куста и оборудование для их культивации.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", ч. 1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Теги  •  #гараж #наркотики

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Комментарии

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Злата Маркова  •  2 марта 2017, 10:02

Неужели коноплю возможно вырастить в погребе гаража? И все равно ведь его как-то вычислили!

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