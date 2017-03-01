В Омске мужчина избил свою пьющую мать до смерти

Омич поссорился с матерью из-за того, что та слишком часто пила.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в частном доме Ленинского округа тела 58-летней женщины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей".

Следствие установило, что к преступлению причастен 33-летний сын погибшей. По версии следствия, подозреваемый избил пьяную мать во время ссоры из-за того, что она слишком часто употребляла спиртное, что ему не нравилось. В итоге пенсионерка скончалась от черепно-мозговой травмы и других телесных повреждений.

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.