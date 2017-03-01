В Омске мужчина избил свою пьющую мать до смерти
Происшествия  •   1 марта 2017, 15:33, последнее обновление 1 марта 2017, 15:35  •  печать

В Омске мужчина избил свою пьющую мать до смерти

Автор: Вероника Делор

Омич поссорился с матерью из-за того, что та слишком часто пила.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в частном доме Ленинского округа тела 58-летней женщины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей".

Следствие установило, что к преступлению причастен 33-летний сын погибшей. По версии следствия, подозреваемый избил пьяную мать во время ссоры из-за того, что она слишком часто употребляла спиртное, что ему не нравилось. В итоге пенсионерка скончалась от черепно-мозговой травмы и других телесных повреждений.

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Теги  •  #пьянство #СУ СКР #уголовное дело

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Комментарии

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Николай Каринин  •  1 марта 2017, 15:51

Понимаю, что выдержать пьющего человека рядом тяжело, но ведь мать все-таки! Нельзя ее бить!

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