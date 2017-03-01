Пьяный омич с боевой гранатой пытался ограбить компьютерный клуб

На пульт дежурного "СТБ-Охраны" поступил тревожный сигнал, который тут же был передан работникам охранного предприятия. Через несколько минут специалисты группы быстрого реагирования прибыли по указанному адресу.

Когда охранники вошли в помещение, они увидели пьяного мужчину, в руке у которого была граната. Когда омич увидел сотрудников в форме, он попытался сбежать, но его поймали, применив спецсредства. Как рассказала администратор компьютерного клуба, подозреваемый угрожал присутствующим взрывом, если ему не отдадут деньги из кассы.

Отметим, что изъятое оружие оказалось не бутафорией, а настоящей боевой гранатой. Также при личном досмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины множество проводов и электродеталей, которые, предположительно, могли стать комплектующими для самодельного взрывного устройства.

В настоящее время полицейские проводят проверку.