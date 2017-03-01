Пьяный омич с боевой гранатой пытался ограбить компьютерный клуб
Происшествия  •   1 марта 2017, 13:22  •  печать

Пьяный омич с боевой гранатой пытался ограбить компьютерный клуб

Автор: Вероника Делор

Происшествие случилось в одном из компьютерных клубов Нефтяников.

На пульт дежурного "СТБ-Охраны" поступил тревожный сигнал, который тут же был передан работникам охранного предприятия. Через несколько минут специалисты группы быстрого реагирования прибыли по указанному адресу.

Когда охранники вошли в помещение, они увидели пьяного мужчину, в руке у которого была граната. Когда омич увидел сотрудников в форме, он попытался сбежать, но его поймали, применив спецсредства. Как рассказала администратор компьютерного клуба, подозреваемый угрожал присутствующим взрывом, если ему не отдадут деньги из кассы.

Отметим, что изъятое оружие оказалось не бутафорией, а настоящей боевой гранатой. Также при личном досмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины множество проводов и электродеталей, которые, предположительно, могли стать комплектующими для самодельного взрывного устройства.

В настоящее время полицейские проводят проверку.

Теги  •  #граната #СТБ-охрана #угроза

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  1 марта 2017, 15:36

Нужно выяснить, где он добыл боевую гранату, а то может, еще немало их лежит где-то в запасниках у сомнительных личностей.

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