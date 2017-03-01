В Омске пьяный мужчина открыл стрельбу на Заозёрной

Вчера, 28 февраля, около 23:00 оператору дежурной службы полиции поступило сообщение о том, что из жилого дома по улице Заозёрной вышел мужчина с ружьём в руках. Приехавшие на место полицейские установили, что пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух, после чего отправился в сторону остановки общественного транспорта "Улица Бородина". Там он выстрелил по багажнику проезжавшего мимо автомобиля Renault Logan.
Хулигана задержали и обезвредили у жилого дома по улице Бородина, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате его действий никто не пострадал.
В отношении задержанного 41-летнего омича составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, изъятое оружие отправили на баллистическую экспертизу. Полицейские проводят дальнейшую проверку.
В этой истории хорошо только то, что стрелок спокойный оказался и люди не пострадали.
Очередной инцидент под градусом, уже пора к проблемам "дураки" и "дороги" прибавить "алкоголь" и поставить его на первое место.