В Омске сгорел двухэтажный дом
Происшествия  •   1 марта 2017, 10:45, последнее обновление 1 марта 2017, 10:49  •  печать

В Омске сгорел двухэтажный дом

Автор: Вероника Делор

На место происшествия выезжали пять пожарных автомобилей и 21 человек.

Вчера, 28 февраля, в 8:24 в садоводческом товариществе "Незабудка" загорелся 2-этажный дачный дом с мансардой. На место происшествия выехали пять пожарных машин и 21 человек личного состава. Также на месте работало два звена газодымозащитной службы.

К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, горел не только дом размером 9х9 метров, но и вся веранда размером 2х10 метров. В результате пострадала территория на площади 101 квадратный метр.

Как оказалось, пожар разгорелся из-за того, что возгорание обнаружили поздно и пожарных вызвали не сразу. В настоящее время причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Теги  •  #дача #МЧС #пожар

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