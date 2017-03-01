В Омске сгорел двухэтажный дом

На место происшествия выезжали пять пожарных автомобилей и 21 человек.

Вчера, 28 февраля, в 8:24 в садоводческом товариществе "Незабудка" загорелся 2-этажный дачный дом с мансардой. На место происшествия выехали пять пожарных машин и 21 человек личного состава. Также на месте работало два звена газодымозащитной службы.

К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, горел не только дом размером 9х9 метров, но и вся веранда размером 2х10 метров. В результате пострадала территория на площади 101 квадратный метр.

Как оказалось, пожар разгорелся из-за того, что возгорание обнаружили поздно и пожарных вызвали не сразу. В настоящее время причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.