СК проверит инцидент с отравлением детей в Омской области

По факту отравления детей в Артынском детском доме Муромцевского района начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. По предварительным данным, семеро воспитанников детдома в возрасте от 10 до 16 лет, находясь без присмотра, надышались парами бензина, в результате чего подросткам понадобилась медицинская помощь.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана правовая оценка действиям сотрудников детского дома по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).