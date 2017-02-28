Омский предприниматель хотел незаконно продать партию алкоголя на 4 млн рублей
Происшествия  •  28 февраля 2017, 12:37, последнее обновление 28 февраля 2017, 13:09  •  печать

Омский предприниматель хотел незаконно продать партию алкоголя на 4 млн рублей

Автор: Вероника Делор

В Омске вынесли приговор предпринимателю, который незаконно распространял немаркированную алкогольную продукцию.

Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Омска, который обвиняется в приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Полицейскими установлено, что 35-летний предприниматель имел непогашенную условную судимость за аналогично преступление.

На территории оптово-розничной базы в Октябрьском округе он хранил 13 тыс. бутылок с алкоголем без маркировок. В последствие он продавал её без лицензии оптом и в розницу покупателям.

Одну из таких сделок купли-продажи полицейские зафиксировали в ходе оперативного мероприятия в июне 2016 года. Таким образом полицейские пресекли распространение незаконного алкоголя на сумму около 4 млн рублей.

С показаниями, подтверждающими вину предпринимателя, выступили более 30 свидетелей. Кроме того, результаты документальной ревизии и заключения семи судебных экспертиз также подтверждают это.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4,5 года тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в 600 тыс. руб.

Теги  •  #алкоголь #суд #уголовное дело #штраф

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  28 февраля 2017, 13:41

Вот так одни наживаются, а другие травятся неизвестно где и как произведенным алкоголем.

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Наталья Нестерова  •  28 февраля 2017, 12:44

Да такое в наше время встречается очень часто, иногда даже заканчивается очень печально.

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