В Омской области загорелся гружённый углём электровоз

Пожарные оперативно потушили возгорание в электропоезде, следовавшем через Омскую область. Как сообщили в пресс-службе омского ГУ МЧС, первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже спустя шесть минут после того, как на пульт диспетчера поступило сообщение. Электровоз в это время уже был в дыму, но сразу приступить к тушению пожарные не смогли.

- Тушение пожаров на электровозах и электропоездах проводится только после снятия напряжения путём отключения токоприёмника от контактной сети, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - Поэтому огнеборцы не могли приступить к ликвидации происшествия немедленно из-за необходимости отключения электроэнергии и получения допуска к работе.

Как только сеть была обесточена, сотрудники МЧС вместе с подъехавшими к месту происшествия сотрудниками Федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание.

Причина пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области