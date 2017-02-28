В Омской области загорелся гружённый углём электровоз
Происшествия  •  28 февраля 2017, 10:45  •  печать

В Омской области загорелся гружённый углём электровоз

Автор: Антон Маликов

Накануне в Любинском районе Омской области загорелся электропоезд, состоящий из 69 гружённых углём вагонов. 

Пожарные оперативно потушили возгорание в электропоезде, следовавшем через Омскую область. Как сообщили в пресс-службе омского ГУ МЧС, первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже спустя шесть минут после того, как на пульт диспетчера поступило сообщение. Электровоз в это время уже был в дыму, но сразу приступить к тушению пожарные не смогли.

- Тушение пожаров на электровозах и электропоездах проводится только после снятия напряжения путём отключения токоприёмника от контактной сети, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - Поэтому огнеборцы не могли приступить к ликвидации происшествия немедленно из-за необходимости отключения электроэнергии и получения допуска к работе.

Как только сеть была обесточена, сотрудники МЧС вместе с подъехавшими к месту происшествия сотрудниками Федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание.

Причина пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Теги  •  #Любинский район #МЧС #Омская область #поезд #пожар

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  28 февраля 2017, 10:48

Хорошо, что электровоз быстро обесточили и так же быстро справились с огнем. Молодцы, оперативно сработали.

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