В Омске ночью бушевал шторм

Накануне вечером в Омске в очередной раз было объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города. Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС" ночью 28 февраля в Омской области местами наблюдался ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Возникла угроза увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного движения, обрыва линий электропередач. Омичам рекомендовали быть внимательными при проходе рядом с рекламными конструкциями, парковать личный автотранспорт вдали от деревьев, ветхих строений, следить за передвижениями детей и лиц пожилого возраста, скорректировать планы на загородные и междугородние поездки.