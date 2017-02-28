В Омске ночью бушевал шторм
Происшествия  •  28 февраля 2017, 07:15, последнее обновление 28 февраля 2017, 09:39  •  печать

В Омске ночью бушевал шторм

Автор: Василий Епанчинцев

В городе было объявлено очередное штормовое предупреждение.

Накануне вечером в Омске в очередной раз было объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города. Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС" ночью 28 февраля в Омской области местами наблюдался ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Возникла угроза увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного движения, обрыва линий электропередач. Омичам рекомендовали быть внимательными при проходе рядом с рекламными конструкциями, парковать личный автотранспорт вдали от деревьев, ветхих строений, следить за передвижениями детей и лиц пожилого возраста, скорректировать планы на загородные и междугородние поездки.

Теги  •  #погода #штормовое предупреждение

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