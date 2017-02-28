Омская полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе 

Водитель сбил девушку, после чего скрылся с места аварии.

Сегодня около 13.50 в полицию поступило сообщение об аварии, произошедшей в Центральном районе города Омска. Как стало известно работникам ГИБДД, мужчина за рулем "Toyota" наехал на девушку недалеко от пересечения улиц Куйбышева и Звездова. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Водитель «Тойоты» с места происшествия скрылся. В результате ДТП девушка обратилась за медицинской помощью", - пишет сайт УМВД по Омской области.

В настоящий момент полиция устанавливает личность водителя.