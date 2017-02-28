Наркоторговцы предлагают омичам свой товар через Viber

Сотни омичей получили на свои смартфоны сообщения с адресами незаконных интернет-магазинов психотропных веществ. Рассылку неизвестные осуществляли через популярный мессенджер.

Вирусное сообщение приходит от пользователя "Гидра". В нём - несколько ссылок и названия самых распространённых наркотиков. Как выяснилось, такие сообщения получили не только омичи, но пользователи по всей стране.

В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области поступила информация о массовой рассылке сообщений с рекламой веществ, включённых в перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещённых к обороту на территории Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, распространяющие данные сообщения, - цитирует телеканал "Продвижение" начальника пресс-службы омского УМВД России Алексея Командыкова.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".