Наркоторговцы предлагают омичам свой товар через Viber
Происшествия  •  27 февраля 2017, 16:13, последнее обновление 27 февраля 2017, 16:15  •  печать

Наркоторговцы предлагают омичам свой товар через Viber

Автор: Валерия Шимановская

Сотни омичей получили на свои смартфоны сообщения с адресами незаконных интернет-магазинов психотропных веществ. Рассылку неизвестные осуществляли через популярный мессенджер. 

Вирусное сообщение приходит от пользователя "Гидра". В нём - несколько ссылок и названия самых распространённых наркотиков. Как выяснилось, такие сообщения получили не только омичи, но пользователи по всей стране.

В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области поступила информация о массовой рассылке сообщений с рекламой веществ, включённых в перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещённых к обороту на территории Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, распространяющие данные сообщения, - цитирует телеканал "Продвижение" начальника пресс-службы омского УМВД России Алексея Командыкова.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #наркотики #УМВД

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Комментарии

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Marta Rodriguez  •  27 февраля 2017, 18:29

Проконтролировать начальную точку таких рассылок, а тем более найти людей, которые действительно это делали практически нереально, а остановить тем более не получится.

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