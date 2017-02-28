Из-за гололёда в Омске происходило по десять аварий в час
Происшествия  •  27 февраля 2017, 15:34  •  печать

Из-за гололёда в Омске происходило по десять аварий в час

Автор: Екатерина Криль

Плохие погодные условия стали причиной более двадцати ДТП, произошедших утром в городе.

Перепад температур привёл к тому, что сегодня в час пик городские дороги покрылись льдом. По данным омского управления Госавтоинспекции, за два утренних часа зарегистрировано более 20 автоаварий с повреждением машин. В целом за прошедшие сутки, в течение которых в Омске наблюдается гололёд, произошло 34 ДТП. В такую погоду чаще происходят наезды на стоящие транспортные средства, пешеходов и иные препятствия.

Скользкими дороги в Омске останутся ещё несколько дней. Дождь, мокрый снег, гололёд и метель продлятся до 3 марта. В связи с этим водителям напоминают о необходимости быть более внимательными при движении.

Теги  •  #авария #ГИБДД #гололед #ДТП

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Комментарии

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Екатерина Семенова  •  27 февраля 2017, 16:04

Вот снова всё списывают на погодные явления, а может водителям придерживаться скоростного режима, тем более, что гололёд?

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Марина  •  27 февраля 2017, 20:35

Да, нельзя нарушать ПДД и превышать скорость. Хотелось бы, чтоб водители это наконец осознали. И пешеходам нужно быть внимательнее в такую погоду.

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