Из-за гололёда в Омске происходило по десять аварий в час

Перепад температур привёл к тому, что сегодня в час пик городские дороги покрылись льдом. По данным омского управления Госавтоинспекции, за два утренних часа зарегистрировано более 20 автоаварий с повреждением машин. В целом за прошедшие сутки, в течение которых в Омске наблюдается гололёд, произошло 34 ДТП. В такую погоду чаще происходят наезды на стоящие транспортные средства, пешеходов и иные препятствия.

Скользкими дороги в Омске останутся ещё несколько дней. Дождь, мокрый снег, гололёд и метель продлятся до 3 марта. В связи с этим водителям напоминают о необходимости быть более внимательными при движении.