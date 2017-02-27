Омичка потеряла более 40 тысяч рублей на онлайн-вкладах

В полицию обратилась 30-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о хищении денежных средств с её банковского счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как оказалось, омичка зашла на сайт, который гарантировал вкладчикам не только возврат внесённых денег, но и процент. При первом небольшом взносе это условие было выполнено.

Затем женщина сделала вклад 40 тыс. руб., но деньги и бонус ей не вернули. При этом телефонную и интернет-связь сайт прекратил. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

В пресс-службе УМВД России по Омской области отмечают, что учреждения, принимающие вклады, должны иметь лицензию Банка России, а не представляться микрофинансовой организацией или сайтом.