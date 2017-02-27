Омичка потеряла более 40 тысяч рублей на онлайн-вкладах
Происшествия  •  27 февраля 2017, 11:33, последнее обновление 27 февраля 2017, 11:35  •  печать

Омичка потеряла более 40 тысяч рублей на онлайн-вкладах

Автор: Вероника Делор

Мошенники обманули 30-летнюю жительницу Октябрьского округа, пообещав большие бонусы.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о хищении денежных средств с её банковского счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как оказалось, омичка зашла на сайт, который гарантировал вкладчикам не только возврат внесённых денег, но и процент. При первом небольшом взносе это условие было выполнено.

Затем женщина сделала вклад 40 тыс. руб., но деньги и бонус ей не вернули. При этом телефонную и интернет-связь сайт прекратил. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

В пресс-службе УМВД России по Омской области отмечают, что учреждения, принимающие вклады, должны иметь лицензию Банка России, а не представляться микрофинансовой организацией или сайтом.

Теги  •  #вклад #интернет #мошенничество #уголовное дело

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Комментарии

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Николай Каринин  •  27 февраля 2017, 14:15

Всегда подозревал, что онлайн-вклады это наверняка мошенничество. Бесплатный сыр известно где.

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Виктор Монин  •  27 февраля 2017, 11:56

Наверное, набрали денег и растворились на бескрайних просторах интернета. Вряд ли их найдут.

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