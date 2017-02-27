8-летний мальчик пострадал в ДТП в Омской области
Происшествия  •  27 февраля 2017, 10:28, последнее обновление 27 февраля 2017, 11:07  •  печать

8-летний мальчик пострадал в ДТП в Омской области

Автор: Вероника Делор

На момент аварии в салоне автобуса находился 21 пассажир.

Вчера, 26 февраля, в 20:15 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Горьковском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что на автодороге Горьковское - Калачинск - Оконешниково 58-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 ехал в сторону посёлка Горьковское. В районе 1 км мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира: 44-летняя женщина и 8-летний мальчик. На момент происшествия в салоне находился 21 пассажир. По факту случившегося полицейскими проводится проверка.

Теги  •  #авария #автодорога #ДТП #пострадавшие

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  27 февраля 2017, 12:06

Нужно тщательно разобраться в причинах аварии, ведь могло пострадать намного большее число людей.

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