8-летний мальчик пострадал в ДТП в Омской области

Вчера, 26 февраля, в 20:15 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Горьковском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что на автодороге Горьковское - Калачинск - Оконешниково 58-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 ехал в сторону посёлка Горьковское. В районе 1 км мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира: 44-летняя женщина и 8-летний мальчик. На момент происшествия в салоне находился 21 пассажир. По факту случившегося полицейскими проводится проверка.