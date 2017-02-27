Омичей призывают не ездить в Тару
Происшествия  •  27 февраля 2017, 08:38, последнее обновление 27 февраля 2017, 09:38  •  печать

Омичей призывают не ездить в Тару

Автор: Василий Епанчинцев

Трасса до Тары оказалась непригодной для использования из-за обледенения дороги.

В Омской области оказалось невозможно доехать до Тары, сообщает "ЧП Омск". Автолюбители отмечают, что трасса до города обледенела, из-за этого автомобили вынуждены ехать со скоростью не более 30 километров в час. На дороге участились ДТП. Свидетели сообщают о перевернувшемся пассажирском автобусе.

 

В комментариях омичи отмечают, что от ночных дальних поездок по трассе лучше было воздержаться. Из-за потепления в нескольких районах Омской области прошёл дождь, из-за чего дороги покрылись ледяной коркой.

Теги  •  #гололед #Омск-Тара

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