Омичей призывают не ездить в Тару

В Омской области оказалось невозможно доехать до Тары, сообщает "ЧП Омск". Автолюбители отмечают, что трасса до города обледенела, из-за этого автомобили вынуждены ехать со скоростью не более 30 километров в час. На дороге участились ДТП. Свидетели сообщают о перевернувшемся пассажирском автобусе.

В комментариях омичи отмечают, что от ночных дальних поездок по трассе лучше было воздержаться. Из-за потепления в нескольких районах Омской области прошёл дождь, из-за чего дороги покрылись ледяной коркой.