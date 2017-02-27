На Красноярском тракте в Омске опрокинулся внедорожник
Происшествия  •  26 февраля 2017, 11:05, последнее обновление 26 февраля 2017, 11:56  •  печать

На Красноярском тракте в Омске опрокинулся внедорожник

Автор: Виктория Стрельникова

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя иномарки произошло на Красноярском тракте. Машину на скользкой дороге занесло, внедорожник "встал" на крышу.

О ДТП на Красноярском тракте с участием кроссовера Skoda сообщали вчера очевидцы в омских пабликах.

- Шкода Йети лежала вверх колёсами. Две пожарки, ГАИ. Скорой не видно, - делились информацией очевидцы.

По информации "НГС", за рулем опрокинувшейся машины находился 65-летний омич. Он не справился с управлением, в результате авто занесло и её опрокинуло. Водитель в аварии не пострадал. Мужчина не стал звонить в ГИБДД, а вызвал кран и самостоятельно.

Фото Николая Герлиц на vk.com/aomsk

Теги  •  #внедорожник #ГИБДД #ДТП

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Александр Комаров  •  26 февраля 2017, 16:08

Нужно всегда помнить, что машина это в первую очередь железо, если человек не пострадал серьезно, то значит все хорошо. Хотя при опрокидывание автомобиля не пострадать, это надо иметь хорошего ангела хранителя за спиной.

Ответить
Лена Головина  •  26 февраля 2017, 13:10

Хорошо, что не пострадал и сам смог решить свои проблемы, на дороге всякое случается в такой гололед, может и соблюдал правила, а просто не справился - возраст все-таки.

Ответить
Николай Каринин  •  26 февраля 2017, 13:39

Возраст здесь не определяющий фактор. 80-летние ездят и не переворачиваются. А сколько молодых разбивается?!

Ответить
Таис Афинская  •  26 февраля 2017, 12:35

"Мужчина не стал звонить в ГИБДД" - конечно, ведь он сам и виноват в ДТП - пренебрегая ограничением скорости в такую погоду, а кроме того - долку от ГИБДД в одиночной аварии - вообще никакого, особенно для водителя - только хуже будет))

Ответить
Последние новости
Ушёл из жизни декан истфака ОмГПУ Виктор Худяков  •  вчера, 20:25
Гуляй, Масленица: как омичи проводили зиму  •  вчера, 19:07  •   2
Омичи проводили Масленицу, вылив на себя ведро ледяной воды  •  вчера, 17:58  •  
Оскар-2017: фавориты и тёмные лошадки  •  вчера, 16:03  •   2
"Адмирал" сократил отставание в серии с "Авангардом"  •  вчера, 15:42  •  
Омская Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей  •  вчера, 13:15  •   6
Еще новости
Дача 240х400
Вавилон