На Красноярском тракте в Омске опрокинулся внедорожник

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя иномарки произошло на Красноярском тракте. Машину на скользкой дороге занесло, внедорожник "встал" на крышу.

О ДТП на Красноярском тракте с участием кроссовера Skoda сообщали вчера очевидцы в омских пабликах.

- Шкода Йети лежала вверх колёсами. Две пожарки, ГАИ. Скорой не видно, - делились информацией очевидцы.

По информации "НГС", за рулем опрокинувшейся машины находился 65-летний омич. Он не справился с управлением, в результате авто занесло и её опрокинуло. Водитель в аварии не пострадал. Мужчина не стал звонить в ГИБДД, а вызвал кран и самостоятельно.

Фото Николая Герлиц на vk.com/aomsk