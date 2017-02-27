На Красноярском тракте в Омске опрокинулся внедорожник

О ДТП на Красноярском тракте с участием кроссовера Skoda сообщали вчера очевидцы в омских пабликах.
- Шкода Йети лежала вверх колёсами. Две пожарки, ГАИ. Скорой не видно, - делились информацией очевидцы.
По информации "НГС", за рулем опрокинувшейся машины находился 65-летний омич. Он не справился с управлением, в результате авто занесло и её опрокинуло. Водитель в аварии не пострадал. Мужчина не стал звонить в ГИБДД, а вызвал кран и самостоятельно.
Фото Николая Герлиц на vk.com/aomsk
Нужно всегда помнить, что машина это в первую очередь железо, если человек не пострадал серьезно, то значит все хорошо. Хотя при опрокидывание автомобиля не пострадать, это надо иметь хорошего ангела хранителя за спиной.
Хорошо, что не пострадал и сам смог решить свои проблемы, на дороге всякое случается в такой гололед, может и соблюдал правила, а просто не справился - возраст все-таки.
Возраст здесь не определяющий фактор. 80-летние ездят и не переворачиваются. А сколько молодых разбивается?!
"Мужчина не стал звонить в ГИБДД" - конечно, ведь он сам и виноват в ДТП - пренебрегая ограничением скорости в такую погоду, а кроме того - долку от ГИБДД в одиночной аварии - вообще никакого, особенно для водителя - только хуже будет))