В Омской области с помощью кувалды ограбили магазин

В Любинском районе из магазина вынесли ноутбуки и товарно-материальные ценности.

В посёлке Северо-Любинский была совершена кража из магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Неизвестные вынесли два ноутбука и товарно-материальные ценности на общую сумму 32 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны в подъезде многоквартирного дома на проспекте Комарова в Омске трое ранее судимых жителей Любинского района. На допросе они рассказали, что кувалдой разбили стекло в торговом павильоне. Похищенные ноутбуки они сбыли за две тысячи рублей в городе.

Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".