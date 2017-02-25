В Омской области с помощью кувалды ограбили магазин
Происшествия  •  25 февраля 2017, 12:33, последнее обновление 25 февраля 2017, 12:37  •  печать

В Омской области с помощью кувалды ограбили магазин

Автор: Василий Епанчинцев

В Любинском районе из магазина вынесли ноутбуки и товарно-материальные ценности.

В посёлке Северо-Любинский была совершена кража из магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Неизвестные вынесли два ноутбука и товарно-материальные ценности на общую сумму 32 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны в подъезде многоквартирного дома на проспекте Комарова в Омске трое ранее судимых жителей Любинского района. На допросе они рассказали, что кувалдой разбили стекло в торговом павильоне. Похищенные ноутбуки они сбыли за две тысячи рублей в городе.

Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Теги  •  #кража #Любинский район

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Николай Каринин  •  25 февраля 2017, 13:30

А где же сигнализация? Надо ставить, а то еще найдутся желающие помахать кувалдой.

Ответить
Юлия Скиба  •  25 февраля 2017, 13:02

Почему бы и не кувалдой воспользоваться? К счастью, работники павильона не пострадали.

Ответить
Последние новости
"Авангард" одержал вторую победу над "Адмиралом"  •  вчера, 19:37  •   4
Кино в Омске: защитим вурдалаков от одноклассниц  •  вчера, 14:45  •   3  •  
Омский приют хочет поставить протезы собаке без передних лап  •  вчера, 13:15  •   3
К концу недели в Омске потеплеет до плюсовой температуры  •  вчера, 10:16  •   5
Владимир Путин поздравил омичей с Днём защитника Отечества  •  23 февраля 2017, 13:46  •   3
"Авангард" в шестом периоде сломил сопротивление "Адмирала"  •  22 февраля 2017, 23:41  •   5  •    •  
Еще новости
Дача 240х400
Вавилон