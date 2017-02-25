Житель Омской области незаконно срубил деревьев на 200 тыс. рублей
Происшествия  •  25 февраля 2017, 12:22, последнее обновление 25 февраля 2017, 12:25  •  печать

Житель Омской области незаконно срубил деревьев на 200 тыс. рублей

Автор: Василий Епанчинцев

В Тарском районе завели уголовное дело на предпринимателя, занимавшегося незаконной вырубкой деревьев.

Следователем ОМВД России по Тарскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1952 года рождения по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Незаконная вырубка велась на одном из участков Васиского лесничества.

Предприниматель вёл вырубку, не имея договора купли-продажи. Всего было вырублено 56 елей и пихт. Сумма ущерба превысыла 200 тыс. рублей. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #вырубка #Тарский район

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Екатерина Семенова  •  25 февраля 2017, 12:33

Вот пускай теперь саженцы выращивает и сажает вместо вырубленных.

Ответить
Наталья Александровна  •  25 февраля 2017, 14:04

Точно, только для возмещения нанесенного ущерба, пусть вырастит сам лично раз в 5 больше.

Ответить
Последние новости
"Авангард" одержал вторую победу над "Адмиралом"  •  вчера, 19:37  •   4
Кино в Омске: защитим вурдалаков от одноклассниц  •  вчера, 14:45  •   3  •  
Омский приют хочет поставить протезы собаке без передних лап  •  вчера, 13:15  •   3
К концу недели в Омске потеплеет до плюсовой температуры  •  вчера, 10:16  •   5
Владимир Путин поздравил омичей с Днём защитника Отечества  •  23 февраля 2017, 13:46  •   3
"Авангард" в шестом периоде сломил сопротивление "Адмирала"  •  22 февраля 2017, 23:41  •   5  •    •  
Еще новости
Дача 240х400
Вавилон