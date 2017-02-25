Житель Омской области незаконно срубил деревьев на 200 тыс. рублей

В Тарском районе завели уголовное дело на предпринимателя, занимавшегося незаконной вырубкой деревьев.

Следователем ОМВД России по Тарскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1952 года рождения по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Незаконная вырубка велась на одном из участков Васиского лесничества.

Предприниматель вёл вырубку, не имея договора купли-продажи. Всего было вырублено 56 елей и пихт. Сумма ущерба превысыла 200 тыс. рублей. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.