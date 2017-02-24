Житель Омска лишился 13 тысяч рублей, пока "сидел" в интернете с телефона

В полицию обратился 58-летний омич с заявлением о краже с банковской карты 13 тыс. руб. Полицейские узнали, что мужчина через мобильный телефон посещал сайты в интернете, с которых устанавливал различные приложения.
После проведения технической экспертизы оказалось, что сотовый телефон заражён вирусом: с гаджетов, на которых установлен мобильный банк, он перенаправляет деньги с банковских карт на счета мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
В настоящее время расследование продолжается. В пресс-службе УМВД России по Омской области отмечают, что первый признак, по которым можно определить действия злоумышленников, - блокировка передачи СМС-сообщений. Также перестаёт работать мобильный банк.
Для того, чтобы нормально пользоваться достижениями современных технологий. Надо в них разобраться для начала.
Пользователь сам виноват - сам поставил непонятно что на телефон, а потом удивляется почему украли деньги.
От такого никто не застрахован. Вирусы маскируют в обычных приложениях.
А я многие оплаты делаю через телефон. так как же теперь быть? Вот и доверяй банкам. которые обещают, что наши счета под защитой.