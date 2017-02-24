Житель Омска лишился 13 тысяч рублей, пока "сидел" в интернете с телефона
Происшествия  •  24 февраля 2017, 18:20, последнее обновление 24 февраля 2017, 18:42  •  печать

Житель Омска лишился 13 тысяч рублей, пока "сидел" в интернете с телефона

Автор: Вероника Делор

Мошенники похитили деньги с банковской карты жителя Октябрьского округа.

В полицию обратился 58-летний омич с заявлением о краже с банковской карты 13 тыс. руб. Полицейские узнали, что мужчина через мобильный телефон посещал сайты в интернете, с которых устанавливал различные приложения.

После проведения технической экспертизы оказалось, что сотовый телефон заражён вирусом: с гаджетов, на которых установлен мобильный банк, он перенаправляет деньги с банковских карт на счета мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящее время расследование продолжается. В пресс-службе УМВД России по Омской области отмечают, что первый признак, по которым можно определить действия злоумышленников, - блокировка передачи СМС-сообщений. Также перестаёт работать мобильный банк. 

Теги  •  #злоумышленник #Мобильный банк #мошенничество #сотовый телефон #уголовное дело

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Комментарии

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Леонид Портнов  •  24 февраля 2017, 20:33

Для того, чтобы нормально пользоваться достижениями современных технологий. Надо в них разобраться для начала.

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Игорь Бондарь  •  24 февраля 2017, 19:32

Пользователь сам виноват - сам поставил непонятно что на телефон, а потом удивляется почему украли деньги.

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Юлия Дмитриева  •  24 февраля 2017, 20:04

От такого никто не застрахован. Вирусы маскируют в обычных приложениях.

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Ольга Соловьева  •  24 февраля 2017, 19:06

А я многие оплаты делаю через телефон. так как же теперь быть? Вот и доверяй банкам. которые обещают, что наши счета под защитой.

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