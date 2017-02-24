В Омске продавец магазина вместе с подругой ограбила своего работодателя

В дежурную часть полиции обратилась 50-летняя директор круглосуточного торгового павильона, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Она рассказала, что из её магазина, расположенного по улице 70 лет Октября, пропали продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму 62 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели место преступления, опросили работников и установили личности подозреваемых. Ими стали две омички: 32-летняя и 24-летняя рецидивистки. Их задержали по месту жительства.

На допросе бывший продавец магазина рассказала, что устроилась на работу в ноябре прошлого года. В один из выходных дней она заранее отключила установленную в зале камеру видеонаблюдения, после чего вместе с подругой украла продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". Омичкам грозит до пяти лет тюрьмы.

Отметим, часть похищенных продуктов и алкоголя возвращены владельцу магазина. Следствие продолжается.