В Омске продавец магазина вместе с подругой ограбила своего работодателя

В дежурную часть полиции обратилась 50-летняя директор круглосуточного торгового павильона, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Она рассказала, что из её магазина, расположенного по улице 70 лет Октября, пропали продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму 62 тыс. руб.
Сотрудники уголовного розыска осмотрели место преступления, опросили работников и установили личности подозреваемых. Ими стали две омички: 32-летняя и 24-летняя рецидивистки. Их задержали по месту жительства.
На допросе бывший продавец магазина рассказала, что устроилась на работу в ноябре прошлого года. В один из выходных дней она заранее отключила установленную в зале камеру видеонаблюдения, после чего вместе с подругой украла продукты питания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". Омичкам грозит до пяти лет тюрьмы.
Отметим, часть похищенных продуктов и алкоголя возвращены владельцу магазина. Следствие продолжается.
Не повезло директору магазина, в следующий раз трижды взвесит принимать ли такого предендента на работу, так обжечься, долго будет помнить этот случай
Неприятный случай, но неужели воровки надеялись, что обойдется. Главное, раскрыли кражу.
Действительно, при приеме на работу, даже в киоск, необходимо проверять личность, но это не делают, так как таким претендентам можно платить меньше.