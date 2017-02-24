В Омске продавец магазина вместе с подругой ограбила своего работодателя
Происшествия  •  24 февраля 2017, 16:55, последнее обновление 24 февраля 2017, 18:43  •  печать

В Омске продавец магазина вместе с подругой ограбила своего работодателя

Автор: Вероника Делор

В Кировском округе произошла кража из круглосуточного магазина.

В дежурную часть полиции обратилась 50-летняя директор круглосуточного торгового павильона, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Она рассказала, что из её магазина, расположенного по улице 70 лет Октября, пропали продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму 62 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели место преступления, опросили работников и установили личности подозреваемых. Ими стали две омички: 32-летняя и 24-летняя рецидивистки. Их задержали по месту жительства.

На допросе бывший продавец магазина рассказала, что устроилась на работу в ноябре прошлого года. В один из выходных дней она заранее отключила установленную в зале камеру видеонаблюдения, после чего вместе с подругой украла продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". Омичкам грозит до пяти лет тюрьмы.

Отметим, часть похищенных продуктов и алкоголя возвращены владельцу магазина. Следствие продолжается.

Теги  •  #кража #полиция #продукты #уголовное дело

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  24 февраля 2017, 17:19

Не повезло директору магазина, в следующий раз трижды взвесит принимать ли такого предендента на работу, так обжечься, долго будет помнить этот случай

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Марина  •  24 февраля 2017, 19:02

Неприятный случай, но неужели воровки надеялись, что обойдется. Главное, раскрыли кражу.

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Ада С  •  24 февраля 2017, 18:24

Действительно, при приеме на работу, даже в киоск, необходимо проверять личность, но это не делают, так как таким претендентам можно платить меньше.

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