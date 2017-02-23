Насильника из Омской области задержали в Новороссийске
Происшествия  •  23 февраля 2017, 20:50, последнее обновление 23 февраля 2017, 20:51  •  печать

Насильника из Омской области задержали в Новороссийске

Автор: Александр Арефьев

36-летний уроженец Омской области задержан в Новороссийске по подозрению в нападении на студентку колледжа, возвращавшуюся домой после уроков.

Как пишет "Новороссийск 24", сам инцидент произошел 20 февраля текущего года на улице Розы Люксембург. Студентка одного из колледжей возвращалась домой после занятий. К ней подошел мужчина. Угрожая расправой, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. После этого нападавший скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию. Позже злоумышленника удалось задержать. "Злоумышленником оказался 36-летний ранее не судимый уроженец Омской области. По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается", — цитируют журналисты помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветту Агаян.

Теги  •  #изнасилование #педофил

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