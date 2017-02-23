Насильника из Омской области задержали в Новороссийске

Как пишет "Новороссийск 24", сам инцидент произошел 20 февраля текущего года на улице Розы Люксембург. Студентка одного из колледжей возвращалась домой после занятий. К ней подошел мужчина. Угрожая расправой, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. После этого нападавший скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию. Позже злоумышленника удалось задержать. "Злоумышленником оказался 36-летний ранее не судимый уроженец Омской области. По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается", — цитируют журналисты помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветту Агаян.