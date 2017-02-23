Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП под Омском
Происшествия  •  23 февраля 2017, 13:13, последнее обновление 23 февраля 2017, 13:16  •  печать

Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП под Омском

Автор: Артем Кримин

На автодороге Омск-Одесское произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребёнок. 

Автомобильная авария произошла накануне вечером в районе 23 км автодороги "Омск - Одесское". По предварительным данным, находившаяся за рулём автомобиля Datsym Mi-do женщина выехала на встречную полосу и в результате столкнулась с ВАЗ-21124. В результате столкновения пострадал двухлетний пассажир иномарки.

- Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение.  Отметим, что в момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

По данному факту сейчас проводится проверка, стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП. 

Теги  •  #авария #ГИБДД #ДТП #ребенок

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Комментарии

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Ада С  •  23 февраля 2017, 17:15

Скорей всего, водитель объезжала по встречной ямы, поэтому на нее и выехала, но об этом почему-то умалчивают, так как проблема дорог одна из важных.

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Алёна Ярошевич  •  23 февраля 2017, 16:04

В поездке с ребенком лучше опоздать, чем поплатиться здоровьем или жизнью детей, тем более, что и надежды на автокресла не всегда оправданы, уж слишком много некачественных удерживающих устройств теперь на рынке.

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Лариса Савельева  •  23 февраля 2017, 16:02

Сейчас везде на дорогах тяжелое время, при вождении очень осторожным быть нужно, не лучшее покрытие, снег, лёд, и прочие неприятности

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Евгения Шелохова  •  23 февраля 2017, 15:04

Видимо водитель иномарки куда-то очень спешила. Хорошо,что все остались живы.

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