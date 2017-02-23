Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП под Омском

Автомобильная авария произошла накануне вечером в районе 23 км автодороги "Омск - Одесское". По предварительным данным, находившаяся за рулём автомобиля Datsym Mi-do женщина выехала на встречную полосу и в результате столкнулась с ВАЗ-21124. В результате столкновения пострадал двухлетний пассажир иномарки.
- Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Отметим, что в момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.
По данному факту сейчас проводится проверка, стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
Скорей всего, водитель объезжала по встречной ямы, поэтому на нее и выехала, но об этом почему-то умалчивают, так как проблема дорог одна из важных.
В поездке с ребенком лучше опоздать, чем поплатиться здоровьем или жизнью детей, тем более, что и надежды на автокресла не всегда оправданы, уж слишком много некачественных удерживающих устройств теперь на рынке.
Сейчас везде на дорогах тяжелое время, при вождении очень осторожным быть нужно, не лучшее покрытие, снег, лёд, и прочие неприятности
Видимо водитель иномарки куда-то очень спешила. Хорошо,что все остались живы.