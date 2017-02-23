Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП под Омском

На автодороге Омск-Одесское произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребёнок.

Автомобильная авария произошла накануне вечером в районе 23 км автодороги "Омск - Одесское". По предварительным данным, находившаяся за рулём автомобиля Datsym Mi-do женщина выехала на встречную полосу и в результате столкнулась с ВАЗ-21124. В результате столкновения пострадал двухлетний пассажир иномарки.

- Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Отметим, что в момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

По данному факту сейчас проводится проверка, стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.