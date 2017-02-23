Мошенница обманом выманила у омской пенсионерки 170 тыс. рублей

Накануне днём в дверь квартиры 88-летней омички, проживающей на улице Жукова, постучалась неизвестная женщина. Гостья представилась социальным работником, который проводит проверку имеющейся у пенсионеров наличности. Она убедила пожилую даму, что проверка проводится с целью выяснить, имеются ли у пенсионеров на хранении фальшивые купюры, которых, по её словам, сейчас в обороте достаточно много. Пенсионерка принесла ей все имеющиеся в квартире деньги, и после этого гостья попросила передать ей также квитанции по оплате жилья. Пенсионерка ушла за ними, а, вернувшись, не увидела ни "социального работника", ни 170 тыс. руб., принесённых для проверки.

Пожилая дама, поняв, что стала жертвой мошенницы, обратилась в правоохранительные органы. По данному факту в итоге возбудили уголовное дело.

- В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления и проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В совершении данного преступления подозревается женщина 30-35 лет, рост 170-175 см, коренастого телосложения, лицо круглое, глаза небольшие, нос и губы тонкие. Она была одета в каракулевую шапку-кубанку светлого цвета, куртку или пальто чёрного цвета с небольшим воротником.

Омичей, обладающих важной для следствия информацией, просят позвонить по телефонам: 31-04-04 или 02.