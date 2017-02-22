Охранник омского кафе избил и ограбил посетителя
Происшествия  •  22 февраля 2017, 17:00, последнее обновление 22 февраля 2017, 17:04  •  печать

Охранник омского кафе избил и ограбил посетителя

Автор: Артем Кримин

Ранее судимый охранник развлекательного заведения пригласил посетителя к себе в машину, где избил его и ограбил.

33-летний житель Октябрьского округа отдохнул в кафе-баре, расположенном в Чкаловском посёлке, и собрался домой. Когда он вышел на улицу, его окликнул охранник заведения. Подойдя к посетителю, он попросил его сесть в припаркованный неподалёку автомобиль. Как только они оказались в машине, охранник избил гостя заведения, а затем отвёз его за несколько кварталов и, вытащив из кармана жертвы 20 тыс. руб., высадил. Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до дома и обратиться в полицию.

- На поиски грабителя незамедлительно были ориентированы наружные службы органов внутренних дел. Была составлена точная ориентировка, на основании которой причастный к криминальному происшествию 25-летний житель посёлка Лузино был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту проживания, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

В пункте полиции избитый и ограбленный мужчина опознал задержанного, который, кстати, ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. В ходе допроса охранник кафе признался в совершении преступления, сообщив, что похищенные деньги успел потратить.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. За совершение грабежа ему грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #избиение #кафе #ограбление #охранник #полиция #УМВД

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