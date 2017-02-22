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"Омский Раскольников" вломился к пенсионерке с топором
Происшествия  •  22 февраля 2017, 11:51, последнее обновление 22 февраля 2017, 11:51  •  печать

"Омский Раскольников" вломился к пенсионерке с топором

Автор: Вероника Делор

Омич потребовал у 64-летней женщины тысячу рублей.

Вчера, 21 февраля, в 18:05 в полицию Горьковского района обратилась 64-летняя жительница деревни Северной. Она рассказала, что её ограбили. Как оказалось, неизвестный, выставив стекло, проник на веранду дома, после чего взломал топором входную дверь. Угрожая пенсионерке топором, мужчина заставил её отдать ему тысячу рублей.

Полицейские объехали деревню и нашли подозреваемого в гостях у знакомых. Им оказался 41-летний житель районного центра, распивающий спиртные напитки. Топор и деньги у него изъяли.

Отметим, всего за минувшие сутки в УМВД по Омской области поступило 1161 сообщение и заявление о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 67 уголовных дел, 38 преступлений раскрыто по горячим следам.

Теги  •  #грабеж #деньги #пенсионерка #топор

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Комментарии

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Николай Каринин  •  22 февраля 2017, 13:13

Какой же наивный этот "Раскольников". В селе вычислить столь дерзкого гостя легче простого.

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