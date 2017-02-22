Четыре автомобиля пострадали в ДТП в Омске

В Омске два водителя из-за дорожно-транспортного происшествия обратились в больницу.

Вчера, 21 февраля, около 22:05 в дежурную часть Госавтоинспеции сообщили о ДТП на улице Енисейской. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 33-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Енисейской в направлении улицы Суворова.

В 45 м от перекрёстка с объездной дорогой "Торговый город" он не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в автомобили Kia Spectra, Nissan Tiida и Kia Rio. В результате ДТП водители Toyota и Kia обратились за медицинской помощью.

Отметим, что признаков опьянения у автомобилистов не обнаружено. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.