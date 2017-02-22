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Четыре автомобиля пострадали в ДТП в Омске
Происшествия  •  22 февраля 2017, 11:20, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:14  •  печать

Четыре автомобиля пострадали в ДТП в Омске

Автор: Вероника Делор

В Омске два водителя из-за дорожно-транспортного происшествия обратились в больницу.

Вчера, 21 февраля, около 22:05 в дежурную часть Госавтоинспеции сообщили о ДТП на улице Енисейской. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 33-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Енисейской в направлении улицы Суворова.

В 45 м от перекрёстка с объездной дорогой "Торговый город" он не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в автомобили Kia Spectra, Nissan Tiida и Kia Rio. В результате ДТП водители Toyota  и Kia обратились за медицинской помощью.

Отметим, что признаков опьянения у автомобилистов не обнаружено. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Теги  •  #больница #видео #ГИБДД #ДТП #пострадавшие

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  22 февраля 2017, 12:38

Обычная невнимательность или неопытность тоже приводят к серьезным ДТП. Зимой любые маневры нужно совершать крайне осторожно.

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