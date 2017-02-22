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В Омской области рецидивист ограбил семью с ребёнком-инвалидом
Происшествия  •  22 февраля 2017, 10:30  •  печать

В Омской области рецидивист ограбил семью с ребёнком-инвалидом

Автор: Вероника Делор

В Большереченском районе омич украл четыре тысячи рублей у близких знакомых.

20 февраля в 16:30 в посёлке Большеречье Омской области сотрудники Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, совершившим накануне денежную кражу из жилого дома. 22-летний задержанный признался, что днём 19 февраля он похитил из дома своей знакомой 4 тыс. руб., воспользовавшись тем, что хозяев не было дома.

Оказалось, что муж пострадавшей работает за пределами Омской области, из-за чего женщина время от времени остаётся одна в неблагоустроенном доме с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых имеет инвалидность. Выяснилось, что вор - близкий знакомый семьи, который помогал им по хозяйству, а потому мог спокойно проникнуть в дом.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги  •  #кража #Росгвардия #уголовное дело

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  22 февраля 2017, 11:09

Совсем совести нет у человека. Его следует наказать по всей строгости закона.

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