В Омской области рецидивист ограбил семью с ребёнком-инвалидом

20 февраля в 16:30 в посёлке Большеречье Омской области сотрудники Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, совершившим накануне денежную кражу из жилого дома. 22-летний задержанный признался, что днём 19 февраля он похитил из дома своей знакомой 4 тыс. руб., воспользовавшись тем, что хозяев не было дома.

Оказалось, что муж пострадавшей работает за пределами Омской области, из-за чего женщина время от времени остаётся одна в неблагоустроенном доме с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых имеет инвалидность. Выяснилось, что вор - близкий знакомый семьи, который помогал им по хозяйству, а потому мог спокойно проникнуть в дом.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".