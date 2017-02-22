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Ночью жители Омской области пережили шторм
Происшествия  •  22 февраля 2017, 07:49, последнее обновление 22 февраля 2017, 09:21  •  печать

Ночью жители Омской области пережили шторм

Автор: Василий Епанчинцев

21 и 22 февраля в регионе бушевала стихия.

По Омской области накануне вечером было объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации Омска. Ночью 22 февраля ожидались местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), по северу умеренный снег, в отдельных районах метель, слабые гололёдные явления, на дорогах снежный накат. Местами порывы ветра до 17 м/с.

Горожан просили воздержаться от дальних поездок. По возможности брать с собой средства буксировки, запасы провизии, тёплого питья, средства связи, зарядные устройства.

Теги  •  #погода #шторм

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