Ночью жители Омской области пережили шторм

21 и 22 февраля в регионе бушевала стихия.

По Омской области накануне вечером было объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации Омска. Ночью 22 февраля ожидались местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), по северу умеренный снег, в отдельных районах метель, слабые гололёдные явления, на дорогах снежный накат. Местами порывы ветра до 17 м/с.

Горожан просили воздержаться от дальних поездок. По возможности брать с собой средства буксировки, запасы провизии, тёплого питья, средства связи, зарядные устройства.