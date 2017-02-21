В элитном омском микрорайоне горит гараж с двумя машинами

В микрорайоне "Старгород" загорелся гараж площадью 120 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что внутри находится несколько автомобилей.

Сегодня, 21 февраля, на улице 2-й Кольцевой произошёл пожар. Изначально очевидцы сообщали о возгорании в элитном коттедже, однако позже появилась информация, что горит гараж площадью 120 квадратных метров. На видеозаписи с места происшествия, которая появилась в социальных сетях, можно увидеть огромное облако чёрного дыма. Очевидцы сообщают, что в гараже находятся два автомобиля.

На место пожара уже прибыли пожарные расчёты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, открытое горение на данный момент ликвидировано.

- Сейчас на месте происшествия проводятся работы по проливке строительных конструкций. Ориентировочно площадь возгорания составила 100 кв. м. Сил и средств на месте достаточно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

После того как огонь будет полностью потушен, специалисты начнут устанавливать причину пожара и материальный ущерб.