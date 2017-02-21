Пьяный омич пытался сбежать от автоинспекторов в минувшие выходные

В минувшие выходные омская Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическую операцию "Ночной город", которая была направлена на пресечение нарушений ПДД, в особенности связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы несли службу рядом с ночными развлекательными заведениями и на аварийно-опасных участках города.

20 февраля около 2 часов ночи в дежурную часть ГИБДД поступил звонок. Омичи рассказали о мужчине, который сел за руль автомобиля после употребления алкоголя и поехал в сторону улицы Мельничной.

Дежурные передали информацию экипажам ДПС, после чего полицейские заметили похожий по описаниям автомобиль ВАЗ-2106 в районе пересечения улиц Мельничной и Семиреченской. Инспекторы потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал требование и продолжил движение.

В результате преследования водитель заехал в сугроб в районе улиц 2-я и 3-я Казахстанская, после чего попытался убежать, однако полицейские его задержали. Как оказалось, нарушитель на самом деле был пьян, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении 30-летнего омича возбуждены административные дела за управление автомобилем без документов, предусмотренных ПДД, неостановку по требованию полицейских, а также отказ от медицинской проверки. Теперь ему придётся выплатить административный штраф 30 тыс. руб. Кроме того, его ждёт лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Отметим, всего за время рейда было задержано более 40 пьяных омичей.