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В Омской области в результате аварии погиб мужчина
Происшествия  •  20 февраля 2017, 22:05, последнее обновление 20 февраля 2017, 22:54  •  печать

В Омской области в результате аварии погиб мужчина

Автор: Роман Зубрилов

Водитель, совершая обгон, врезался в ехавшую навстречу машину.

Сегодня, 20 февраля около 15 часов в полицию поступило сообщение об аварии в Марьяновском районе. Как сообщили в полиции, водитель "Toyota" 1946 года рождения, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Renault Premium".  Мужчина за рулем «Toyota» погиб на месте от полученных травм.

"В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи",  - сообщает сайт Следственного комитета

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

Теги  •  #Марьяновский район #погиб водитель

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