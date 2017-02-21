В Омской области в результате аварии погиб мужчина

Сегодня, 20 февраля около 15 часов в полицию поступило сообщение об аварии в Марьяновском районе. Как сообщили в полиции, водитель "Toyota" 1946 года рождения, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Renault Premium". Мужчина за рулем «Toyota» погиб на месте от полученных травм.

"В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщает сайт Следственного комитета

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.