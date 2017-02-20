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В Омской области мать избила маленькую дочь на глазах у прохожих
Происшествия  •  20 февраля 2017, 17:18, последнее обновление 20 февраля 2017, 17:19  •  печать

В Омской области мать избила маленькую дочь на глазах у прохожих

Автор: Артем Кримин

Сотрудники ОМВД по Полтавскому району возбудили уголовное дело после того, как 40-летняя женщина избила свою восьмилетнюю дочь на глазах у прохожих. 

Жительница Полтавского района ехала на своей машине по райцентру и увидела женщину, которая била по лицу маленькую девочку. Очевидица немедленно позвонила в полицию, и на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. В доме, у которого происходило "наказание" ребёнка, сотрудники полиции обнаружили 40-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения и её восьмилетнюю дочь со следами побоев на лице. Осматривая ребёнка, медики обнаружили повреждения и на его теле. В итоге было принято решение отправить девочку в Одесский реабилитационный центр, а с матерью остались разбираться сотрудники полиции.

- В ОМВД по Полтавскому району возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

В полиции отмечают, что семья, в которой воспитывается избитая девочка, с 2016 года состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, 40-летняя мать уже дважды привлекалась к ответственности за асоциальное поведение. Мало того, в данный момент суд рассматривает вопрос о лишении её родительских прав.

Теги  •  #девочка #избиение #полиция #Полтавский район #ребенок #УМВД

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Комментарии

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Анна Дмитриева  •  20 февраля 2017, 19:07

Бедные детишки. Так жалко их, страдают с такими родителями ни за что.

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Александр Божежар  •  20 февраля 2017, 17:31

А что разбираться - посадить лет на 10, пусть таким же как она рассказывает - какой хорошей мамой она была.

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