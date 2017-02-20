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В Омске ищут водителя, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП
Происшествия  •  20 февраля 2017, 16:00, последнее обновление 20 февраля 2017, 16:00  •  печать

В Омске ищут водителя, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП

Автор: Вероника Делор

Полицейские разыскивают водителя, который совершил наезд на омичку в Калачинском районе.

Вчера, 19 февраля, около 21:30 в дежурную часть полиции по Калачинскому району поступило сообщение о ДТП в посёлке Идейка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что неизвестный водитель, управлявший автомобилем светлого цвета, в районе дома № 33 на улице 1-й Восточной наехал на 29-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. В результате ДТП омичка попала в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой будут установлены подробности случившегося. Полицейские просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия по телефонам: 79-35-04, 79-20-10 или 02.

Теги  •  #авария #больница #водитель #ДТП #омичка #розыск

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  20 февраля 2017, 16:13

Удивляет такое отношение водителя к пострадавшей. Ожидаю, что следователям удастся быстро вычислить преступника.

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Злата Маркова  •  20 февраля 2017, 17:04

А что, сбежал, чтобы не отвечать, надеясь, что не найдут. Тем хуже будет, когда все-таки вычислят.

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