В Омске ищут водителя, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП

Полицейские разыскивают водителя, который совершил наезд на омичку в Калачинском районе.

Вчера, 19 февраля, около 21:30 в дежурную часть полиции по Калачинскому району поступило сообщение о ДТП в посёлке Идейка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что неизвестный водитель, управлявший автомобилем светлого цвета, в районе дома № 33 на улице 1-й Восточной наехал на 29-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. В результате ДТП омичка попала в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой будут установлены подробности случившегося. Полицейские просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия по телефонам: 79-35-04, 79-20-10 или 02.