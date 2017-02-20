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В Омске за сутки двое детей пострадали в ДТП
Происшествия  •  20 февраля 2017, 11:47, последнее обновление 20 февраля 2017, 11:48  •  печать

В Омске за сутки двое детей пострадали в ДТП

Автор: Вероника Делор

За минувшие сутки зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали дети.

Вчера, 19 февраля, около 20:30 в Госавтоинспекцию поступила информация об аварии на улице Челюскинцев. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Челюскинцев и не уступил дорогу на перекрёстке с улицей 8-я Ремесленная. В результате он врезался в автомобиль ВАЗ-2111, в котором находились 32-летняя женщина и 12-летняя девочка, они пострадали. Их доставили в больницу.

Также вчера около 22:30 в полицию сообщили о ДТП на проспекте Космическом. Установлено, что 33-летний водитель автомобиля Honda Fit, ехал по Космическому проспекту и не уступил дорогу на перекрёстке с улицей Товстухо, после чего врезался в Toyota Corona. В аварии пострадал 4-летний мальчик и 38-летняя женщина. В настоящее время полиция проводит проверку по фактам случившегося.

Теги  •  #авария #больница #дети #ДТП #полиция #пострадавшие

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