В Омске за сутки двое детей пострадали в ДТП

Вчера, 19 февраля, около 20:30 в Госавтоинспекцию поступила информация об аварии на улице Челюскинцев. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Челюскинцев и не уступил дорогу на перекрёстке с улицей 8-я Ремесленная. В результате он врезался в автомобиль ВАЗ-2111, в котором находились 32-летняя женщина и 12-летняя девочка, они пострадали. Их доставили в больницу.

Также вчера около 22:30 в полицию сообщили о ДТП на проспекте Космическом. Установлено, что 33-летний водитель автомобиля Honda Fit, ехал по Космическому проспекту и не уступил дорогу на перекрёстке с улицей Товстухо, после чего врезался в Toyota Corona. В аварии пострадал 4-летний мальчик и 38-летняя женщина. В настоящее время полиция проводит проверку по фактам случившегося.