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Омичка привела воровку в квартиру своей подруги
Происшествия  •  18 февраля 2017, 15:21, последнее обновление 18 февраля 2017, 15:25  •  печать

Омичка привела воровку в квартиру своей подруги

Автор: Виктория Стрельникова

Молодая омичка вернулась из поездки домой и обнаружила пропажу золотой цепочки и кольца. Выяснилось, что кражу совершила знакомая её подруги, которая побывала в гостях в отсутствие хозяйки.

К омским полицейским с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница Центрального округа. Стражам правопорядка девушка пояснила, что из её квартиры пропали золотая цепочка с крестиком и обручальное кольцо. Их стоимость составляет 25 тыс. руб. Золото украли, когда она находилась в отъезде.

Полицейские выяснили, что жилплощадь в дни отъезда хозяйки не пустовала. Запасной комплект ключей находился её знакомой, которая приходила сюда с подругами. Причастной к краже оказалась одна из них. Похищенные украшения у ранее судимой 40-летней  омички изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание за данное преступление составляет 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #золотое кольцо #кража #полиция

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Комментарии

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Анна Дмитриева  •  18 февраля 2017, 18:35

Вывод такой, что подругам нельзя доверять ключи. Только самым близким родственникам.

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Злата Маркова  •  18 февраля 2017, 15:57

Надо знать, кому можно доверить ключи, а кому нет. Не понимаю, зачем подруга приводила в чужую квартиру гостей?!

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Юрий Александрович  •  18 февраля 2017, 16:21

Такая видно подруга, что у неё и знакомые такие же, чужая душа потёмки и какие там кошки скребутся, бывает сразу и не поймёшь

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