Омичка привела воровку в квартиру своей подруги

Молодая омичка вернулась из поездки домой и обнаружила пропажу золотой цепочки и кольца. Выяснилось, что кражу совершила знакомая её подруги, которая побывала в гостях в отсутствие хозяйки.

К омским полицейским с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница Центрального округа. Стражам правопорядка девушка пояснила, что из её квартиры пропали золотая цепочка с крестиком и обручальное кольцо. Их стоимость составляет 25 тыс. руб. Золото украли, когда она находилась в отъезде.

Полицейские выяснили, что жилплощадь в дни отъезда хозяйки не пустовала. Запасной комплект ключей находился её знакомой, которая приходила сюда с подругами. Причастной к краже оказалась одна из них. Похищенные украшения у ранее судимой 40-летней омички изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание за данное преступление составляет 5 лет лишения свободы.