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В Омске будут судить мужчину обвиняемого в экстремизме
Происшествия  •  17 февраля 2017, 23:05, последнее обновление 17 февраля 2017, 23:22  •  печать

В Омске будут судить мужчину обвиняемого в экстремизме

Автор: Роман Зубрилов

Мужчина распространял в социальных сетях фотографии, побуждающие к дискриминации.

Сегодня, 17 февраля в отношении жителя Омска возбуждено уголовное дело по 282 статье УК –  действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Следственный комитет установил, что мужчина распространял материалы, способные разжечь межнациональную рознь.

"По версии следствия, в 2012 – 2014 годах в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом размещал комментарии и фотоизображения, побуждающие к враждебным, дискриминационным, насильственным действиям против определенной группы лиц, объединённых по признакам расы и национальности", -  сообщает Следственный комитет

В настоящее время по данному делу продолжается расследование.

Теги  •  #ВКонтакте #обвинение в экстремизме

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