В Омске будут судить мужчину обвиняемого в экстремизме

Сегодня, 17 февраля в отношении жителя Омска возбуждено уголовное дело по 282 статье УК – действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Следственный комитет установил, что мужчина распространял материалы, способные разжечь межнациональную рознь.

"По версии следствия, в 2012 – 2014 годах в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом размещал комментарии и фотоизображения, побуждающие к враждебным, дискриминационным, насильственным действиям против определенной группы лиц, объединённых по признакам расы и национальности", - сообщает Следственный комитет

В настоящее время по данному делу продолжается расследование.