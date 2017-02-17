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Бывший секретарь суда получила 11 лет за тройное убийство
Происшествия  •  17 февраля 2017, 16:20  •  печать

Бывший секретарь суда получила 11 лет за тройное убийство

Автор: Виктория Стрельникова

Омский областной суд вынес приговор экс-секретарю Первомайского суда Ольге Смаглюк и её сообщнику Дмитрию Астафьеву, обвиняемым в убийстве соседей. Чтобы скрыть следы преступления, подельники подожгли квартиру, в которой расправились с друзьями.

Поздним июньским вечером прошлого года пожарные приехали на вызов в малосемейку по улице Бородина. При тушении пожара в одной из квартир обнаружены тела троих молодых парней. Была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что они были убиты, скончались от многочисленных ножевых ранений. Это преступление омским правоохранителям удалось раскрыть быстро.

Оказалось, что к нему причастна бывшая секретарь суда 32-летняя Ольга Смаглюк и её друг - 26-летний Дмитрий Астафьев. Девушка пояснила - в тот вечер компания шумно проводила время. А убила соседей из мести за то, что они якобы её изнасиловали, подсыпав что-то в спиртное. Но при проверке этой версии следователи быстро от неё отказались.

Вскоре были получены новые доказательства не в пользу подозреваемой. Действовала она не одна, а вместе со своим сожителем. Ему-то Смаглюк и предложила совершить убийство молодых людей, с которыми повздорила за выпивкой.

Когда молодая парочка пошла на убийство, парни уже уснули. Им нанесли многочисленные удары, после чего, скидав одежду в центр комнаты, облили жидкостью для снятия лака и подожгли. Дмитрий Астафьев, ранее судимый за кражи, похитил мобильные телефоны и другие вещи потерпевших.

Вину свою молодые люди не признавали. На суде уверяли, что показания давали под давлением правоохранительных органов. Но суд всё-таки нашёл вину Смаглюк и Астафьева доказанной. Девушка приговорена к 11 годам лишения свободы. Следствию удалось доказать её вину в убийстве одного из потерпевших. Двух других убил Астафьев. Он приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Оба осуждённых должны выплатить 1 млн руб. компенсации в пользу родственников каждого из убитых.

Теги  •  #денежная компенсация #Омский областной суд #пожар #убийство

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Комментарии

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Алексей Иванов  •  17 февраля 2017, 17:26

вывод, пьющая баба горе везде

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Анна П.  •  17 февраля 2017, 16:54

Хорошего друга нашла себе секретарь суда - ранее судимого за кражи. И вообще ее преступное поведение, как человека, занимающего такую должность, для меня удивительно. Считаю ее наказание недостаточно строгим, ведь это она была инициатором убийства.

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Евгений Ронин  •  17 февраля 2017, 18:08

Место работы здесь не играет никакой роли. Женщина была просто секретарем, а что она за человек, сослуживцы не знали, видимо.

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