Бывший секретарь суда получила 11 лет за тройное убийство

Поздним июньским вечером прошлого года пожарные приехали на вызов в малосемейку по улице Бородина. При тушении пожара в одной из квартир обнаружены тела троих молодых парней. Была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что они были убиты, скончались от многочисленных ножевых ранений. Это преступление омским правоохранителям удалось раскрыть быстро.
Оказалось, что к нему причастна бывшая секретарь суда 32-летняя Ольга Смаглюк и её друг - 26-летний Дмитрий Астафьев. Девушка пояснила - в тот вечер компания шумно проводила время. А убила соседей из мести за то, что они якобы её изнасиловали, подсыпав что-то в спиртное. Но при проверке этой версии следователи быстро от неё отказались.
Вскоре были получены новые доказательства не в пользу подозреваемой. Действовала она не одна, а вместе со своим сожителем. Ему-то Смаглюк и предложила совершить убийство молодых людей, с которыми повздорила за выпивкой.
Когда молодая парочка пошла на убийство, парни уже уснули. Им нанесли многочисленные удары, после чего, скидав одежду в центр комнаты, облили жидкостью для снятия лака и подожгли. Дмитрий Астафьев, ранее судимый за кражи, похитил мобильные телефоны и другие вещи потерпевших.
Вину свою молодые люди не признавали. На суде уверяли, что показания давали под давлением правоохранительных органов. Но суд всё-таки нашёл вину Смаглюк и Астафьева доказанной. Девушка приговорена к 11 годам лишения свободы. Следствию удалось доказать её вину в убийстве одного из потерпевших. Двух других убил Астафьев. Он приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Оба осуждённых должны выплатить 1 млн руб. компенсации в пользу родственников каждого из убитых.
вывод, пьющая баба горе везде
Хорошего друга нашла себе секретарь суда - ранее судимого за кражи. И вообще ее преступное поведение, как человека, занимающего такую должность, для меня удивительно. Считаю ее наказание недостаточно строгим, ведь это она была инициатором убийства.
Место работы здесь не играет никакой роли. Женщина была просто секретарем, а что она за человек, сослуживцы не знали, видимо.