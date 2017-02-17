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Омич прятал в рукаве семь свёртков "соли"
Происшествия  •  17 февраля 2017, 15:10, последнее обновление 17 февраля 2017, 15:30  •  печать

Омич прятал в рукаве семь свёртков "соли"

Автор: Вероника Делор

Полицейские задержали жителя Омска, который пытался сбыть более 500 граммов наркотиков.

Следственный отдел по расследованиям наркопреступлений СУ УМВД России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Мужчину задержали у дома по улице 1-й проезд Челюскинцев, обнаружив при личном досмотре в рукаве куртки семь пакетов с синтетическим наркотиком. Химическая экспертиза показала, что общая масса "соли" превышает 548 граммов.

Как оказалось, омич нигде не работает и имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление. Суд избрал в качестве меры пресечения заключение подозреваемого под стражу. За сбыт наркотических средств в особо крупном размере ему может грозить пожизненное заключение.

В настоящее время следователем проводятся допросы свидетелей, назначаются необходимые экспертизы и принимаются меры по установлению поставщика "соли".

Теги  •  #пожизненное лишение свободы #полиция #распространение наркотиков #уголовное дело

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