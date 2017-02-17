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Омичку, бросившую детей в холодном доме, наказали обязательными работами
Происшествия  •  17 февраля 2017, 12:20, последнее обновление 17 февраля 2017, 12:21  •  печать

Омичку, бросившую детей в холодном доме, наказали обязательными работами

Автор: Вероника Делор

Мировой суд Одесского судебного участка вынес приговор 28-летней омичке, оставившей в опасности двоих детей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, в декабре 2015 года 28-летняя уроженка Называевского района, уже лишенная родительских прав на 5-летнюю дочь, приехала в Омск к мужу, с которым незадолго до этого поссорилась. Она закрыла в неотапливаемом доме в селе 3-летнего сына и 8-месячную дочь, не оставив им еды, и никому не рассказав о своем отъезде.

На следующий день во время проверки неблагополучных семей полицейские и социальные работники заметили в окне одного из домов плачущего мальчика. Однако жилье оказалось закрыто снаружи на навесной замок. Полицейские не сумели найти хозяйку, поэтому взломали дверь. В холодном доме они обнаружили 8-месячную девочку, лежащую в мокрой одежде без сознания на полу, и её 3-летнего брата, который также был мокрым. Детей увезли в районную больницу, где им диагностировали переохлаждение.

Мать детей в селе больше не появлялась, её местонахождение удалось установить только осенью прошлого года: женщина испугалась ответственности и уехала к родственникам в Крутинский район. В ноябре 2016 года в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии". Безответственную мать приговорили к 360 часам обязательных работ.

Теги  •  #дети #лишение родительских прав #переохлаждение #полиция

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