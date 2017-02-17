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Омский Улисс помог задержать семью воров
Происшествия  •  17 февраля 2017, 10:54  •  печать

Омский Улисс помог задержать семью воров

Автор: Артем Кримин

Служебная собака по кличке Улисс привела стражей порядка к дому людей, подозреваемых в совершении кражи в магазине.

Сотрудники магазина в Одесском районе, придя утром на работу, обнаружили пропажу алкогольных напитков, пачек с сигаретами и другого имущества. Недолго думая они позвонили в полицию и рассказали о случившемся. На место преступления была направлена следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист, а также кинолог со служебной собакой по кличке Улисс.

Осмотрев магазин, полицейские увидели сломанный навесной замок, который, вероятно, был сбит ломом, а также следы, оставленные преступниками. Улисс, взяв след, привёл стражей порядка в дому на соседней улице, где проживают 29-летний мужчина и его сестра. В нём-то полицейские и обнаружили похищенное.

- Для разбирательства родственники были доставлены в территориальный орган внутренних дел, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В совершении кражи молодые люди сознались, оставшееся похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Сейчас специалисты проводят в магазине ревизию, чтобы установить размер нанесённого ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги  •  #кража #магазин #Одесский район #преступление #собака #Улисс #УМВД

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Комментарии

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Работа В-Сети  •  17 февраля 2017, 11:46

Радует то, что собаки помогают в расследовании хищений и животные порой к работе относятся лучше и ответственней чем люди.
И несмотря на современные технологии, кинологи были и останутся в системе МВД надолго, потому что благодаря им можно без особых затрат содержать очень полезных и нужным "сотрудников".

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