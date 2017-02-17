Омский Улисс помог задержать семью воров

Служебная собака по кличке Улисс привела стражей порядка к дому людей, подозреваемых в совершении кражи в магазине.

Сотрудники магазина в Одесском районе, придя утром на работу, обнаружили пропажу алкогольных напитков, пачек с сигаретами и другого имущества. Недолго думая они позвонили в полицию и рассказали о случившемся. На место преступления была направлена следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист, а также кинолог со служебной собакой по кличке Улисс.

Осмотрев магазин, полицейские увидели сломанный навесной замок, который, вероятно, был сбит ломом, а также следы, оставленные преступниками. Улисс, взяв след, привёл стражей порядка в дому на соседней улице, где проживают 29-летний мужчина и его сестра. В нём-то полицейские и обнаружили похищенное.

- Для разбирательства родственники были доставлены в территориальный орган внутренних дел, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В совершении кражи молодые люди сознались, оставшееся похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Сейчас специалисты проводят в магазине ревизию, чтобы установить размер нанесённого ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.