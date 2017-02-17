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В Омске сгорел частный дом, где жили две семьи
Происшествия  •  17 февраля 2017, 08:06, последнее обновление 17 февраля 2017, 09:23  •  печать

В Омске сгорел частный дом, где жили две семьи

Автор: Василий Епанчинцев

На улице Сыропятской сгорел двухквартирный частный дом.

Накануне вечером на улице Сыропятской в Центральном округе загорелся частный двухквартирный дом, сообщает "ЧП Омск". В результате пожара здание оказалось полностью разрушено. Свидетели сообщают, что в доме проживало две семьи. В одной из них есть два маленьких ребёнка.

 

В ГУ МЧС России по Омской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 20:20. Ликвидировать возгорание удалось в 22:59. На месте работало 29 человек, шесть единиц техники и одно звено газодымозащитной службы.

Теги  •  #видео #пожар #частный дом

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Комментарии

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Макс Павлов  •  17 февраля 2017, 09:26

Возможно "постарались" недоброжелатели, а возможно и банальное неаккуратное обращение с огнем и прочими приборами, ждем дальнейших расследований.

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