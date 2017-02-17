В Омске сгорел частный дом, где жили две семьи

Накануне вечером на улице Сыропятской в Центральном округе загорелся частный двухквартирный дом, сообщает "ЧП Омск". В результате пожара здание оказалось полностью разрушено. Свидетели сообщают, что в доме проживало две семьи. В одной из них есть два маленьких ребёнка.

В ГУ МЧС России по Омской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 20:20. Ликвидировать возгорание удалось в 22:59. На месте работало 29 человек, шесть единиц техники и одно звено газодымозащитной службы.