В Омске будут судить дворника, пытавшегося изнасиловать ребёнка в ванной

Омское СУ СК России передало в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 38-летнего дворника, который хотел совратить сына своей знакомой.

Омские следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 38-летнего дворника. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Мужчина пришёл в гости к своей знакомой, и заперся в ванной с её 11-летним сыном. Женщина заподозрила неладное и стала стучаться в закрытую дверь, но ей никто не открыл. Через какое-то время ей всё же удалось проникнуть в комнату, где она увидела заплаканного обнажённого сына и гостя, также одетого в костюм Адама. Женщина выгнала извращенца и написала заявление в правоохранительные органы, которые впоследствии возбудили уголовное дело.

- По данным следствия, ранее судимый мужчина неоднократно совершал в отношении двух мальчиков 7 и 11 лет развратные и другие сексуальные действия. В ходе следствия на изъятом у обвиняемого компьютере были обнаружены графические и видеофайлы порнографического характера, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.