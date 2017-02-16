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В Омске будут судить дворника, пытавшегося изнасиловать ребёнка в ванной
Происшествия  •  16 февраля 2017, 14:39, последнее обновление 16 февраля 2017, 15:42  •  печать

В Омске будут судить дворника, пытавшегося изнасиловать ребёнка в ванной

Автор: Артем Кримин

Омское СУ СК России передало в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 38-летнего дворника, который хотел совратить сына своей знакомой.

Омские следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 38-летнего дворника. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Мужчина пришёл в гости к своей знакомой, и заперся в ванной с её 11-летним сыном. Женщина заподозрила неладное и стала стучаться в закрытую дверь, но ей никто не открыл. Через какое-то время ей всё же удалось проникнуть в комнату, где она увидела заплаканного обнажённого сына и гостя, также одетого в костюм Адама. Женщина выгнала извращенца и написала заявление в правоохранительные органы, которые впоследствии возбудили уголовное дело.

- По данным следствия, ранее судимый мужчина неоднократно совершал в отношении двух мальчиков 7 и 11 лет развратные и другие сексуальные действия. В ходе следствия на изъятом у обвиняемого компьютере были обнаружены графические и видеофайлы порнографического характера, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

r Теги  •  #дворник #педофил #СУ СКР #уголовное дело

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Комментарии

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Злата Маркова  •  16 февраля 2017, 15:13

Правильно предлагают ужесточить наказание за преступления против детей, а то слишком много в последнее время стало таких преступлений.

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