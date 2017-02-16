В Омске полиция накрыла нелегальный цех по производству китайских палочек

Сотрудники УМВД России по Омской области получили информацию от омичей, что в Кировском округе работает нелегальный цех по производству китайских палочек. При проверке данные подтвердились. Кроме того, обнаружены 12 гастарбайтеров, которые проживали в подсобных помещениях цеха, и нарушили срок режима пребывания на территории России.

Указанные граждане привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта, нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Материалы по правонарушениям направлены в Кировский районный суд. В настоящее время проводится проверка в отношении работодателя, которому может грозить штраф до 800 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области