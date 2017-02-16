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В Омске полиция накрыла нелегальный цех по производству китайских палочек
Происшествия  •  16 февраля 2017, 13:03, последнее обновление 16 февраля 2017, 13:32  •  печать

В Омске полиция накрыла нелегальный цех по производству китайских палочек

Автор: Вероника Делор

В Кировском округе работал подпольный деревообрабатывающий цех.

Сотрудники УМВД России по Омской области получили информацию от омичей, что в Кировском округе работает нелегальный цех по производству китайских палочек. При проверке данные подтвердились. Кроме того, обнаружены 12 гастарбайтеров, которые проживали в подсобных помещениях цеха, и нарушили срок режима пребывания на территории России.

Указанные граждане привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта, нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Материалы по правонарушениям направлены в Кировский районный суд. В настоящее время проводится проверка в отношении работодателя, которому может грозить штраф до 800 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

r Теги  •  #административная ответственность #гастарбайтер #деревообрабатывающий цех #УМВД #фото

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Комментарии

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Александр Комаров  •  16 февраля 2017, 13:32

Обычно в подпольных цехах делают водку, либо продукты питания, а тут китайские палочки...

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