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В Омске мужчина угрожал убить родню фарфоровой кружкой
Происшествия  •  16 февраля 2017, 11:41  •  печать

В Омске мужчина угрожал убить родню фарфоровой кружкой

Автор: Вероника Делор

32-летний пьяный омич угрожал убийством родственникам и полицейским.

Прокурор Седельниковского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неработающего 32-летнего Андрея Бачурина. Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, мужчина обвиняется по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

По мнению следствия, днём 11 декабря 2016 года омич был пьян, когда находился в доме по улице Пушкина в селе Седельниково. Между мужчиной и родственниками возникла ссора по причине того, что Бачурин систематически употребляет спиртное и не помогает заботиться о больной матери. В ответ на обвинения он взял фарфоровую кружку, разбил её и замахнулся осколком посуды в стоящих поблизости родственниц, угрожая им убийством.

Позже, когда приехал экипаж полиции, Бачурин держал в руках палку, а потом топор и кухонный нож, и угрожал причинить телесные повреждения стражам порядка. Его удалось задержать только после применения аэрозольного распылителя.

В настоящее время уголовное дело направлено в Седельниковский районный суд для рассмотрения. Буйному мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

r Теги  •  #убийство #уголовное дело #угроза

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Комментарии

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Катерина Бурвикова  •  16 февраля 2017, 12:48

Да, вот до чего алкоголь людей доводит. В таком вот состоянии и совершаются поступки, о которых потом жалеют всю жизнь.

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Олег Конанов  •  16 февраля 2017, 12:08

Ну, пять лет это, конечно, сурово, но 3-ечку можно и впаять, чтоб понимал, что такое ответственность.

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