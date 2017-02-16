В Омске мужчина угрожал убить родню фарфоровой кружкой

Прокурор Седельниковского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неработающего 32-летнего Андрея Бачурина. Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, мужчина обвиняется по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

По мнению следствия, днём 11 декабря 2016 года омич был пьян, когда находился в доме по улице Пушкина в селе Седельниково. Между мужчиной и родственниками возникла ссора по причине того, что Бачурин систематически употребляет спиртное и не помогает заботиться о больной матери. В ответ на обвинения он взял фарфоровую кружку, разбил её и замахнулся осколком посуды в стоящих поблизости родственниц, угрожая им убийством.

Позже, когда приехал экипаж полиции, Бачурин держал в руках палку, а потом топор и кухонный нож, и угрожал причинить телесные повреждения стражам порядка. Его удалось задержать только после применения аэрозольного распылителя.

В настоящее время уголовное дело направлено в Седельниковский районный суд для рассмотрения. Буйному мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.