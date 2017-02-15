Михаил Казиник 1200х90
Омские полицейские не пустили в рейс пьяного водителя маршрутки
Происшествия  •  15 февраля 2017, 17:30  •  печать

Омские полицейские не пустили в рейс пьяного водителя маршрутки

Автор: Вероника Делор

В День всех влюблённых пьяный водитель микроавтобуса собирался развозить пассажиров.

14 февраля около 09:50 инспекторы ДПС во время службы на улице Калинина увидели маршрутку, которая ехала без включённых фар. В ходе проверки документов у водителя обнаружили признаки опьянения. Медицинский прибор показал, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,381 мг/л алкоголя, поэтому автоинспекторы отстранили мужчину от управления микроавтобусом.

Как рассказал водитель, он ехал на конечную остановку транспорта, чтобы выехать на маршрут. В итоге нарушителя оштрафовали на 30 тыс. руб. Также его лишат прав на срок от полутора до двух лет.

r Теги  •  #ГИБДД #лишение прав #маршрутка #пьяный водитель #штраф

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Игорь Бондарь  •  15 февраля 2017, 17:38

Неужели хоть когда-то полиция делает то что ей положено? Или это очередная пиар акция для замыливания глаз?

Ответить
Последние новости
Омское правительство уравнивает инвесторов в налоговых льготах  •  сегодня, 18:00
Омская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей  •  сегодня, 17:20
Мэр Омска решил, с кем будет советоваться по вопросам стратегического развития города  •  сегодня, 17:08
Жизнь в Омской области стала дешевле на 259 рублей  •  сегодня, 16:50  •   1
Омск попал в двадцатку самых "плодовитых" регионов России  •  сегодня, 16:06
В Омске перекрыли участок улицы 27-я Северная  •  сегодня, 15:25
Еще новости
Ювелирный союз 14-16 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон