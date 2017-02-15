Омские полицейские не пустили в рейс пьяного водителя маршрутки

14 февраля около 09:50 инспекторы ДПС во время службы на улице Калинина увидели маршрутку, которая ехала без включённых фар. В ходе проверки документов у водителя обнаружили признаки опьянения. Медицинский прибор показал, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,381 мг/л алкоголя, поэтому автоинспекторы отстранили мужчину от управления микроавтобусом.

Как рассказал водитель, он ехал на конечную остановку транспорта, чтобы выехать на маршрут. В итоге нарушителя оштрафовали на 30 тыс. руб. Также его лишат прав на срок от полутора до двух лет.