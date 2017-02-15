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В Омске нашли грабителей по потерянному мобильному телефону
Происшествия  •  15 февраля 2017, 16:30, последнее обновление 15 февраля 2017, 16:30  •  печать

В Омске нашли грабителей по потерянному мобильному телефону

Автор: Вероника Делор

Двое мужчин избили омича и ограбили более чем на 40 тыс. рублей.

В органы внутренних дел обратился 33-летний омич, сообщивший, что на улице Серова неизвестные похитили у него мобильный телефон и деньги. Прибывшие сотрудники полиции узнали, что пострадавший познакомился в кафе с двумя мужчинами и продолжил с ними выпивать. После закрытия заведения потерпевший отправился домой, но на улице новые знакомые догнали его, ударили несколько раз и отобрали куртку, в которой находилось более 40 тыс. руб. и сотовый телефон.

При осмотре места происшествия был найден мобильный телефон, принадлежавший одному из грабителей. Злоумышленника быстро вычислили и задержали у него дома, а днём позже нашли его подельника.

В ходе оперативной работы установлено, что подозреваемые 24 и 25 лет спланировали всё заранее: они решили украсть деньги, когда заметили их у омича. Украденные средства мужчины успели потратить, а куртку и телефон выбросили. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. Отметим, в настоящее время поиск похищенных вещей продолжается.

r Теги  •  #грабеж #кафе #собутыльник

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