Омич, пострадавший от таксистов с зелёнкой, обратился в полицию

Конфликт таксиста и пассажиров, не расплатившихся за поездку, получил развитие. Напомним, в эти выходные в соцсетях появилось видео, где водитель заставил мужчину умыться зелёнкой в отместку за то, что он и его знакомый не отдали деньги за проезд.

Пострадавший сейчас находится в городской клинической больнице № 11. Выяснилось, что трое таксистов били его металлической трубой, а потом катали в багажнике по городу и окрестностям. После этого было записано видео, где мужчину заставили умыться зелёнкой. Опухшее лицо омича объясняется не алкоголем, а сломанной в двух местах челюстью. Мужчину бросили в частном секторе на тридцатиградусном морозе.

Пострадавшему сделали операцию по вживлению металлических пластин. По прогнозам медиков, реабилитация затянется минимум на полгода. Как сообщила телеканалу "Продвижение" родственница пострадавшего, мужчина намерен подавать заявление в полицию.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".