Михаил Казиник 1200х90
Омич, пострадавший от таксистов с зелёнкой, обратился в полицию
Происшествия  •  15 февраля 2017, 15:56, последнее обновление 15 февраля 2017, 16:04  •  печать

Омич, пострадавший от таксистов с зелёнкой, обратился в полицию

Автор: Валерия Шимановская

Мужчина, получивший двойной перелом челюсти, намерен в правовом поле разобраться со своими обидчиками.

Конфликт таксиста и пассажиров, не расплатившихся за поездку, получил развитие. Напомним, в эти выходные в соцсетях появилось видео, где водитель заставил мужчину умыться зелёнкой в отместку за то, что он и его знакомый не отдали деньги за проезд.

Пострадавший сейчас находится в городской клинической больнице № 11. Выяснилось, что трое таксистов били его металлической трубой, а потом катали в багажнике по городу и окрестностям. После этого было записано видео, где мужчину заставили умыться зелёнкой. Опухшее лицо омича объясняется не алкоголем, а сломанной в двух местах челюстью. Мужчину бросили в частном секторе на тридцатиградусном морозе.

Пострадавшему сделали операцию по вживлению металлических пластин. По прогнозам медиков, реабилитация затянется минимум на полгода. Как сообщила телеканалу "Продвижение" родственница пострадавшего, мужчина намерен подавать заявление в полицию. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

r Теги  •  #зеленка #избиение #таксист

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Евгений Ронин  •  15 февраля 2017, 16:33

"Зеленка" это мелочь и пассажир пережил бы как-нибудь, но бить это уже уголовное дело и если так, то таксисты перегнули палку.

Ответить
Лена Головина  •  15 февраля 2017, 16:08

Да, жестокие таксисты, видно достали их такие "зайцы" , которые любят кататься в такси вместо автобуса, но платить не собираются.

Ответить
Последние новости
Омское правительство уравнивает инвесторов в налоговых льготах  •  сегодня, 18:00
Омская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей  •  сегодня, 17:20
Мэр Омска решил, с кем будет советоваться по вопросам стратегического развития города  •  сегодня, 17:08
Жизнь в Омской области стала дешевле на 259 рублей  •  сегодня, 16:50  •   1
Омск попал в двадцатку самых "плодовитых" регионов России  •  сегодня, 16:06
В Омске перекрыли участок улицы 27-я Северная  •  сегодня, 15:25
Еще новости
Ювелирный союз 14-16 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон