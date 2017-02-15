Омич, пострадавший от таксистов с зелёнкой, обратился в полицию

Конфликт таксиста и пассажиров, не расплатившихся за поездку, получил развитие. Напомним, в эти выходные в соцсетях появилось видео, где водитель заставил мужчину умыться зелёнкой в отместку за то, что он и его знакомый не отдали деньги за проезд.
Пострадавший сейчас находится в городской клинической больнице № 11. Выяснилось, что трое таксистов били его металлической трубой, а потом катали в багажнике по городу и окрестностям. После этого было записано видео, где мужчину заставили умыться зелёнкой. Опухшее лицо омича объясняется не алкоголем, а сломанной в двух местах челюстью. Мужчину бросили в частном секторе на тридцатиградусном морозе.
Пострадавшему сделали операцию по вживлению металлических пластин. По прогнозам медиков, реабилитация затянется минимум на полгода. Как сообщила телеканалу "Продвижение" родственница пострадавшего, мужчина намерен подавать заявление в полицию.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
"Зеленка" это мелочь и пассажир пережил бы как-нибудь, но бить это уже уголовное дело и если так, то таксисты перегнули палку.
Да, жестокие таксисты, видно достали их такие "зайцы" , которые любят кататься в такси вместо автобуса, но платить не собираются.